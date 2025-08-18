x
Традиции

Раввин Эйтан Кофман выступил против концерта певца Эдена Хасона

время публикации: 18 августа 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 19:06
Раввин Эйтан Кофман выступил против концерта певца Эдена Хасона
Oren Ben Hakoon/Flash90

Раввин Эйтан Кофман выступил на сайте "Сругим" с критикой запланированного выступления певца Эдена Хасона в региональном совете Биньямин. По мнению Кофмана, поселенческий совет, с одной стороны, укрепляет поселения, с другой – ослабляет их, приглашая артиста, открыто заявляющего о своей ЛГБТ-идентичности. Раввин считает, что концерт противоречит еврейским и сионистским ценностям, а также религиозным чувствам жителей поселения, и призывает совет поселка отменить его.

Раввин подчеркивает, что концерт назначен на еврейский месяц элуль – период покаяния и духовного подъема в канун Рош а-Шана, что, по его мнению, делает мероприятие еще более неподходящим. Он критикует бюджетный выбор совета, считая, что средства должны идти на поддержку артистов, представляющих еврейские и сионистские ценности. По его мнению, внутренний мир артиста невозможно отделить от его творчества.

Кофман призывает совет поселка отменить концерт и предлагает жителям выражать свое несогласие через публичную или личную реакцию, а также воздержаться от посещения мероприятия. Он предлагает альтернативу: организовать в этот день поездку к Стене Плача с предпраздничными молитвами, что, по его мнению, по-настоящему поднимет дух.

