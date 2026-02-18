"Мою дочь выдавили из ультрарелигиозной системы образования, и теперь она служит в армии": исповедь известного журналиста

Журналист ультраортодоксального сайта "Кикар а-шабат" Янки Фарбер поделился в сети X историей о том, как его дочь, столкнувшись с неприятием в ультрарелигиозной системе образования из-за профессии отца, в итоге приняла решение пойти на службу в ЦАХАЛ.

В понедельник Фарбер сопровождал свою дочь на призывной пункт, где она начала службу в военно-воздушных силах. По его словам, это не было тем будущим, которое он планировал для своего ребенка. "Я вообще думал о Национальной службе (в волонтерских рамках), но дочь решила, что это то, чего она хочет. Я принимаю это и, конечно, поддерживаю ее", – пишет он.

Главной причиной публикации поста журналист назвал желание рассказать о том, как его семья дошла до такой ситуации. Дочь Фарбера училась в престижной школе для девочек "Бейт-Яаков Тиферет Тамар" в Бней-Браке, где, по его словам, все было прекрасно – и школа, и учителя. Проблемы начались на этапе поступления в семинар (высшее учебное заведение для девушек в ультраортодоксальном секторе).

Из-за конфликтов между руководством учебных заведений его дочь не приняли в семинар, который она хотела и который подходил ей в духовном плане. В итоге мэрия распределила около 300 девушек по семинарам принудительно. Дочь Фарбера попала в учебное заведение, которое с первого дня было ей не радо.

По его словам, руководство семинара рекомендовало ему найти другое место для дочери, потому что "род занятий отца не подходит семинару". В итоге давление стало невыносимым, и Фарбер был вынужден забрать дочь. "На нее не было ни одной жалобы. Она была сломлена и сказала мне: "Папа, я не хочу больше учиться в ультрарелигиозном месте, меня вышвырнули, потому что ты работаешь в СМИ", – вспоминает журналист.

Девушка перешла в другое место, но обиды и травмы привели к тому, что она бросила и его, решив пойти работать. Спустя время она приняла решение о службе в армии. Фарбер подчеркивает, что у него нет гнева или обиды на конкретных людей, и он не собирается никого обвинять. Однако он сожалеет о том, как ультраортодоксальные семинары обращаются с девушками из-за рода занятий их родителей.