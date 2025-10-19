Раввин Моше-Гилель Гирш: ешиботники попадают в тюрьмы, потому что они не сосредоточены на Торе

Организация "Ихуд бней ешивот", объединяющая учеников ультрарелигиозных ешив, провела массовое мероприятие в иерусалимском зале "Арена". С речью перед 12 тысячами участников выступил один из лидеров литовского направления иудаизма, глава ешивы "Слободка" раввин Моше-Гилель Гирш. Он заявил, что недавние аресты ешиботников (уклоняющихся от призыва в ЦАХАЛ – NewsRu) могут быть следствием недостаточной сосредоточенности на религиозном образе жизни.

"Бросают парней в тюрьму, и это наказание для нас. Возможно, потому, что помимо изучения Торы у нас есть в голове и другие вещи", – заявил раввин. Он отметил, что некоторые ученики ешив, достигая успехов в учебе, ошибочно полагают, что изучение Торы можно совмещать с "удовольствиями, модой и потреблением новостей".

По словам раввина Гирша, такая позиция не соответствует идеалу глубокой связи с религией. Он призвал ешиботников задуматься о том, как усилить свою приверженность вере, в том числе через изучение трудов в сфере еврейской этики и более осознанное чтение молитв.