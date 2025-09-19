Время зажигания субботних свечей 19 сентября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:04, 19:17

Тель-Авив – 18:20, 19:19

Хайфа – 18:13, 19:18

Беэр-Шева – 18:13, 19:18

Эйлат – 18:12, 19:17

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ницавим":

Моше собирает весь народ – от вождей колен до простых дровосеков и водоносцев – чтобы напомнить им, что они стоят сегодня перед Богом и вступают в союз с Ним. Этот союз не ограничивается только теми, кто присутствует сейчас, но охватывает и будущие поколения Израиля. Это подчеркивает, что связь еврейского народа с Творцом вечна и обязательна для всех.

Моше предупреждает о последствиях идолопоклонства. Он напоминает, что народ видел мерзости других народов и их идолов, и предостерегает: если кто-то решит отвернуться от Бога и "благословит себя в сердце", думая, что всё равно будет в безопасности, на него падут все проклятия Торы. Бог не простит сознательного отступничества, и земля Израиля может превратиться в пустошь, как Сдом и Амора.

В будущем народы будут задаваться вопросом: почему земля Израиля постигла такая страшная судьба? Ответ будет один: за то, что евреи оставили союз с Богом, служили другим богам и нарушили данные заповеди. Это объяснение превращает историю Израиля в урок для всего мира: от верности Творцу зависит судьба народа и его земли.

Однако после предупреждений следует утешение. Если евреи рассеются среди народов, но раскаются и вернутся к Богу всем сердцем, Он соберет их обратно, даже с самых отдаленных концов земли. Всевышний "обрежет сердца" Израиля, то есть поможет им искренне любить Его и исполнять заповеди. Возвращение в Землю Израиля сопровождается обещанием благословения и изобилия.

Моше завершает главу ключевыми словами: "Жизнь и смерть Я дал тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь!" Это призыв к каждому поколению евреев – понять, что путь Торы и заповедей приносит жизнь, добро и будущее, тогда как отход от них ведет к разрушению. Именно перед Днями трепета этот выбор звучит особенно ясно: Бог ждет от человека решения в пользу жизни, веры и духовного обновления.