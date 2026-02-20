Результативная передача израильского полузащитника. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 20 февраля 2026 г., 09:16 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 09:16
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги Европы.
Селтик (Глазго, Шотландия) - Штутгарт (Германия) 1:4
Лилль (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сенрбия) 0:1
Победный гол на последних секундах первого тайма забил Франклин Тебо Ученна.
Как "доги" собирались побеждать, непонятно. Один точный удар за весь матч.
Израильский вратарь Омри Глазер остался у сербов в запасе.
Лудогорец (Разград, Болгария) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:1
Израильский полузащитник Мохаммед Абу Фани (Ференцварош) сделал голевую передачу.
Габи Каниховский (Ференцварош) отыграл весь матч.
Израильский защитник "Лудогорца" Идан Нахмиас вышел на замену на 46-й минуте.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2
