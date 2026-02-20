Результативная передача израильского полузащитника. Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги Европы.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Штутгарт (Германия) 1:4

Лилль (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сенрбия) 0:1

Победный гол на последних секундах первого тайма забил Франклин Тебо Ученна.

Как "доги" собирались побеждать, непонятно. Один точный удар за весь матч.

Израильский вратарь Омри Глазер остался у сербов в запасе.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:1

Израильский полузащитник Мохаммед Абу Фани (Ференцварош) сделал голевую передачу.

Габи Каниховский (Ференцварош) отыграл весь матч.

Израильский защитник "Лудогорца" Идан Нахмиас вышел на замену на 46-й минуте.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2