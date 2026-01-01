Раввин сравнил ешиботника-уклониста с библейским Йосефом

Яир-Амос Саада, ученик ультраортодоксальной сефардской ешивы "Кисэ-Рахамим" в Бней-Браке, находящийся в военной тюрьме №10, получил письмо со словами поддержки от раввина Элиягу-Биньямина Мадара, главы религиозного суда и одного из приближенных покойного раввина Меира Мазуза. Яир Саада был задержан военной полицией в конце прошлой недели в своем доме в Беэр-Шеве за сознательную неявку на призывной пункт.

В письме на имя Саады раввин Мадар подчеркнул, что любые текущие страдания увеличивают его духовную заслугу. Автор провел параллель между положением задержанного и историей библейского Йосефа, отметив, что подобно тому, как Йосеф прошел через египетскую тюрьму на пути к величию, так и нынешние испытания обернутся для молодого человека благом.

Ранее перед воротами тюрьмы №10 состоялись массовые молитвы, в котором приняли участие сотни ешиботников. Возглавил собрание раввин Цемах Мазуз, который подчеркнул, что целью акции является не протест, а духовная поддержка арестованного. В собрании приняли участие известные сефардские раввины, включая Давида Идана, Михаэля Сигрона и Лирана Ишая. В настоящий момент представители ешивы призывают общественность молиться за скорейшее освобождение Яира-Амоса, сына Ревиталь, чтобы он мог вернуться к занятиям.