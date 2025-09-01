Радиостанция "Коль хай" взяла интервью у раввина, помогающего осуществить редкую заповедь

В эфире радиостанции "Коль хай" выступил раввин Йешайя Кенигсберг, который помогает исполнить редкую заповедь "шилуах а-кен" – отогнать птицу от гнезда перед тем, как взять яйца или птенцов. По словам Кнегисберга, он занимается этим с детства и находит гнезда на крышах, кондиционерах и даже у витрин магазинов.

Заповедь упоминается в книге Дварим (Второзаконие): если человек находит гнездо с птицей, сидящей на яйцах или птенцах, он не имеет права взять их вместе с матерью. Сначала необходимо прогнать самку, а затем можно забрать потомство. В самой Торе обещана награда за исполнение этой заповеди: "Чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились твои дни". Это одна из двух заповедей, гнаряду с почитанием родителей, где прямо упоминается долголетие в качестве вознаграждения.

За символическую плату раввин Кенигсберг предоставляет лестницу, сопровождает участников и помогает правильно выполнить все детали заповеди. По его свидетельствам, тысячи людей уже исполнили эту заповедь, и многие связывают с ней личные чудеса – рождение детей после долгих лет ожидания, удачные браки и решение материальных трудностей.

Раввин Кенигсберг рассказал, что когда ему было восемь лет, он увидел голубицу со стебельком в клюве, понял, что она ищет место для гнезда, и решил проследить за ней. Когда птица устроила гнездо, мальчик достал лестницу и исполнил заповедь "шилуах а-кен". С тех порэто стало частью его жизни.

Кенигсберг не ограничивается практическими действиями: он проводит лекции в школах и ешивах, показывает детям настоящие птичьи яйца и объясняет духовный смысл заповеди. Философ Рамбaн (Маймонид) писал, что цель заповеди – воспитать в человеке милосердие и отдалить его от жестокости, а каббалистические источники связывают ее с пробуждением милости Небес к еврейскому народу.