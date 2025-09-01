x
01 сентября 2025
Традиции

Из ожидаемых 120 призывников-харедим в бригаду "Хашмонаим" прибыли лишь 50 новобранцев

ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 01 сентября 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 16:17
Chaim Goldberg/Flash90

Новый набор призывников в ультрарелигиозную бригаду "Хашмонаим" оказался в летнем призыве 2025 года даже меньше, чем в предыдущие годы – всего 50 новобранцев явились по повесткам, в то время как в ЦАХАЛе ожидали не менее 120 новобранцев.

В ЦАХАЛе полагают, что существенное сокращение призыва стало следствием распространившейся в ультраортодоксальной среде позиции против призыва в ЦАХАЛ, сообщает "Кан".

Если раньше жесткий протест против призыва был распространен в радикальных движениях вроде "Пелег Иерушалми" и "Нетурей Карта", то в последнее время протестные настроения стали более популярны среди ультрарелигиозного сообщества, в целом.

Существенное влияние оказывают и высказывания авторитетных раввинов, сделанные на фоне борьбы ультраортодоксальных партий за закон об уклонении от призыва для ешиботников: раввины утверждают, что служба в ЦАХАЛе противоречит Торе. Это оказывает влияние на религиозную молодежь, которая была готова служить в подразделениях, учитывающих ортодоксальный образ жизни и традиции.

Как известно, в первой созданной в ЦАХАЛе ультрарелигиозной бригаде "Хашмонаим" выполняют три ключевых принципа, которых требуют духовные лидеры религиозной общины: это гендерное разделение, усиленные правила кошерности питания и соблюдение религиозного образа жизни, включающее три молитвы в день, время на изучение Торы и дни занятий в ешиве. Благодаря этим условиям бойцы бригады "Хашмонаим" даже прошли курс командиров отделений, и в марте ожидается открытие офицерского курса и курса бойцов спецназа.

