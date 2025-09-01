Мэрия Тель-Авива вернула жителям квартала синагогу, захваченную ультрарелигиозной НКО

В августе 2025 года завершилась пятилетняя судебная тяжба, в рамках которой муниципалитет Тель-Авива пытался выселить ультраортодоксальную НКО "Неве Кодеш" из синагоги на улице Оппенгеймера и вернуть ее жителям квартала Неве-Авивим, сообщает "Калькалист".

Согласно поданному пять лет назад иску, здание синагоги является общественным зданием на городской земле, которую мэрия выделила для этой цели. В течение многих лет оно управлялось ассоциацией, членами которой были местные жители. Религиозная община, которая постоянно действовала в ней, насчитывает сегодня около ста пятидесяти жителей.

В иске подчеркивалось, что НКО "Неве-Кодеш" получила контроль над синагогой без договора и без получения разрешения мэрии. Ключи от синагоги были отобраны у представителей района, времена молитв были изменены и установлены произвольно, чтобы помешать жителям района молиться в обычное время. Кроме того, был отменен постоянный утренний субботний миньян, уроки Торы и общественные мероприятия исчезли.

По утверждению мэрии, нередко двери синагоги даже запирались перед жителями района, в то время как ею пользовались члены НКО, приезжавшие из Бней-Брака, Эльада и других городов. НКО отклоняла просьбы жителей района о присоединении к ней, а ее представители систематически прогоняли членов местной общины.

В феврале 2023 года мировой суд постановил, что НКО должна освободить синагогу. Летом 2025 года окружной суд отклонил апелляцию НКО и запрос на отсрочку выселения.