Изменения в уставе батальона "Нецах-Йегуда": раввины лишены контроля, ограничения размыты

В распоряжении журналистов сайта "А-коль а-йегуди" оказались два документа: соглашение 2012 года между ЦАХАЛом, Минобороны и раввинами батальона, а также новая версия от июля 2022 года. Сравнение показывает изменения в ряде ключевых пунктов.

В документе 2012 года "Нецах-Йегуда" определялся как совместный проект армии, Минобороны и ультраортодоксальных раввинов среды. В 2022 году проект представлен исключительно как инициатива Управления кадров армии, без упоминания роли раввинов. Если в 2012 году любые изменения требовали согласия раввинов, то в новой версии право вносить изменения отдано армейскому руководству.

Существенные изменения затронули и порядок отбора новобранцев. Первоначально кандидаты проходили собеседование с раввинами и могли быть отклонены ими. В документе 2022 года это требование отсутствует. Также исчез институт "социального сопровождающего", который должен был поддерживать религиозные стандарты службы. Отдельный пункт касался гендерной политики. В 2012 году документ гарантировал полное гендерное разделение и отсутствие совместных с девушками-военнослужащими мероприятий. В 2022 году это заменено формулировкой "гендерная среда службы", с возможностью исключений по решению командования.

В прежнем соглашении культурные программы утверждались раввинами и включали укрепление религиозного духа. В новом документе основной целью названо "сокращение социальных разрывов", при этом роль раввинов в контроле над содержанием исчезла. По словам раввина Биньямина Шварца, сына основателя батальона, раввинов фактически исключили из процесса без объяснений, несмотря на их ключевую роль в создании проекта.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля опроверг утверждения о намеренном устранении раввинов от сопровождения программ для ультраортодоксов. Он подчеркнул, что армия продолжает диалог с представителями общины и рассматривает их как консультантов. В настоящее время ведутся работы по обновлению внутренних инструкций для улучшения интеграции солдат-харедим.