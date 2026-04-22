Мероприятие гурских хасидов в канун Дня памяти вызвало общественную критику

В канун Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора в зале торжеств в Нес-Ционе прошло массовое мероприятие общины гурских хасидов. Очевидцы событий описывали вечер как праздничный сбор пожертвований, что резко контрастировало с общенациональным трауром. Внутри зала висели плакаты с лозунгом "1000 успехов, сегодня решающая битва", а официанты подавали гостям традиционный кугель.

Представители хасидской общины отвергли обвинения в неуважении к Дню памяти. По их словам, вечер был посвящен "вознесению душ павших" и сопровождался молитвами и чтением псалмов. В качестве доказательства уважительного отношения они привели выступление волонтера организации ЗАКА, который делился опытом идентификации тел погибших. Параллельно участники мероприятия подтвердили, что целью вечера был сбор средств для кассы взаимопомощи ("гмах"), а музыку в зале не включали из-за траурного периода дней омера, а не из-за Дня памяти.

Мэр Нес-Ционы Шмуэль Боксер признал, что с юридической точки зрения власти были бессильны. По его словам, полиция или муниципалитет не могли отменить частное мероприятие, так как формальных нарушений не было. Мэр назвал случившееся "позорным пятном" на репутации общины гурских хасидов, которая, по его мнению, воспользовалась лазейкой в законе в самый святой для страны день.