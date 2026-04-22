22 апреля 2026
Победительницей Всемирной викторины по Танаху в 2026 году стала Одайя Коэн из Нир-Акивы

время публикации: 22 апреля 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 13:37
Ученица 11-го класса ("йуд-алеф") ульпаны "А-Рав Бааран" в Гедере Одайя Коэн из мошава Нир-Акива стала победительницей Всемирной викторины по Танаху для подростков в 2026 году, которая традиционно проходит в День независимости.

Одайя стала первой за последние годы израильтянкой, победившей в викторине, и сумела обойти других участников из Израиля и еврейской диаспоры.

Всемирная викторина по Танаху для молодежи считается одним из центральных мероприятий Дня независимости и ежегодно проходит в Иерусалиме при участии представителей разных стран. В этом году в ней участвовали 16 подростков из семи стран.

