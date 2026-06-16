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Чемпионат мира по футболу. Бельгийцы и египтяне сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июня 2026 г., 00:02 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 00:09
Чемпионат мира по футболу. Бельгийцы и египтяне сыграли вничью
AP Photo/Maddy Grassy

В Сиэтле встречались сборные Бельгии и Египта. Ничья 1:1.

Вопреки прогнозам, "фараоны" начали матч более активно и сумели забить. А могли и увеличить преимущество.

Только в конце первого тайма бельгийцы вспомнили, что они фавориты.

На 19-й минуте Салах сделал передачу. Эмам Ашур (Аль-Ахли) из полукруга перед штрафной нанес сильный улар 0:1. На 33-й минуте Аттиа опасно пробил в дальний угол. Куртуа мяч парировал.

На последней минуте первого тайма бельгийцы могли отыграться, но Докю пробил выше. На 53-й минуте Кевин де Брейне пробил со штрафного. Мяч попал в штангу.

На 55-й минуте Салах нанес удар головой метров с 10. Куртуа парировал. Ашур мог поразить пустые ворота, но пробил неточно.

Ромелу Лукаку вышел на замену и менее чем через минуту счет стал равным. На 66-й минуте Мохамед Хани (Аль-Ахли) в борьбе с Лукаку отправил мяч в свои ворота 1:1.

На 87-й минуте Лукаку метров с 8 пробил мимо ворот.

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