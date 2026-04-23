Время зажигания субботних свечей 24 апреля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:34, 19:53

Тель-Авив – 18:58, 19:55

Хайфа – 18:46, 19:56

Беэр-Шева – 18:57, 19:54

Эйлат – 18:54, 19:50

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бэ-мицвотав вэ-цивану леадлик нер шель шаббат"

(Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботние свечи).

В эту субботу в синагогах читают главы "Ахарей мот" и "Кдошим":

Глава "Ахарей мот" посвящена порядку служения в Йом-Кипур – День искупления. Подробно описывается, как первосвященник входит в Святая Святых, принося искупление за себя и весь народ Израиля. Центральный элемент – обряд с двумя козлами: один приносится в жертву Богу, а второй, козел отпущения, символически уносит грехи народа в пустыню. Далее Тора устанавливает строгие запреты на определенные формы поведения, особенно в сфере семейной и интимной жизни, подчеркивая, что Израиль должен отличаться нравственной чистотой от народов Египта и Ханаана.

Глава "Кдошим" начинается с ключевого призыва: "Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш". Эта глава содержит множество заповедей, регулирующих как отношения между человеком и Богом, так и между людьми. Здесь встречаются такие фундаментальные принципы, как уважение к родителям,

— соблюдение субботы, честность в бизнесе, запрет на злословие и месть и знаменитая заповедь "Люби ближнего своего, как самого себя".

Главный смысл этих глав – в соединении духовного и практического: искупление, очищение и близость к Богу невозможны без нравственной дисциплины и человеческой порядочности.