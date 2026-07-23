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Незамужние девушки публикуют видео, на которых они убирают в синагогах

время публикации: 23 июля 2026 г., 17:01 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 07:31
Незамужние девушки публикуют видео, на которых они убирают в синагогах
Yossi Zamir/Flash90

В TikTok и Instagram набирает популярность тренд: незамужние девушки публикуют >видео, на которых они убирают в синагогах. Тренд возник под влиянием интернет-уроков раввина Игаля Коэна, который назвал уборку в синагоге сгулой – духовным средством, которое может помочь быстрее выйти замуж. Хотя обычно за такую работу платят от 80 до 130 шекелей в час, участницы тренда делают ее бесплатно.

В комментариях под роликами одни делятся личными историями успеха, а другие выражают скептицизм из-за того, что эта сгула не принесла желаемого результата. Критики протестуют против превращения веры в сделку ("сделай X – получи Y"), а также отмечают, что добрые дела стоит делать без привязки к ритуалам.

Игаль Коэн – ультраортодоксальный раввин и общественный деятель. Он вырос в тель-авивском районе ха-Тиква в семье репатриантов из Ирана, служил в ВВС ЦАХАЛа, а затем получил религиозное образование и стал раввином и религиозным судьей. Коэн активно выступает в медиа, пишет книги о вере и семейной жизни и имеет большую аудиторию в социальных сетях.

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