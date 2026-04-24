Клиенты банка в Стамфорд-Хилле должны привести кредиты в соответствие с Галахой

Раввины Лондона опубликовали постановление, адресованное жителям ультраортодоксального района Стамфорд-Хилл: все клиенты банка Lendco обязаны безотлагательно привести свои кредитные обязательства в соответствие с требованиями Галахи. Поводом для решения стала смена владельца – банк перешел под контроль еврейского предпринимателя из США.

Ранее Lendco находился в нееврейской собственности, что позволяло евреям-клиентам брать кредиты под проценты. Однако Тора прямо запрещает взимание процентов между евреями. В связи с этим раввины постановили, что все заемщики должны оформить "этер иска" – специальное галахическое соглашение, переводящее кредит в формат инвестиционного партнерства. Такая схема позволяет рассматривать выплаты не как проценты, а как долю прибыли, тем самым обходя запрет на ростовщичество.

Lendco считается одним из заметных игроков на рынке кредитования Великобритании и пользуется широкой популярностью среди жителей еврейского анклава Лондона, в первую очередь для финансирования покупки жилья и развития малого бизнеса.