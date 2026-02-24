x
Раввины Гурского хасидизма запретили использовать искусственный интеллект

время публикации: 24 февраля 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 05:24
Nati Shohat / Flash90

По сообщению сайта "Харедим10", Комитет по вопросам технологий при Гурском хасидском дворе выпустил серию постановлений, накладывающих строгий запрет на использование искусственного интеллекта. Хасидам отныне запрещено вести любые диалоги с чат-ботами и другими системами ИИ, будь то на компьютере, телефоне или любом ином устройстве. Особо подчеркивается, что этот запрет строже, чем ограничения на использование нефильтрованного интернета, и распространяется даже на получение услуг в автоматизированных системах поддержки клиентов, работающих на базе ИИ.

В документе, подписанном раввинами течения как в Израиле, так и за его пределами, искусственный интеллект назван "злым началом нашего поколения". В своем послании раввины объясняют причину тем, что многие люди "нашли себе нового, всегда доступного друга и полностью подсели на это пустое и поверхностное занятие – беседу с бездушной статуей". Помимо опасности праздного времяпрепровождения, подчеркивается, что информация, получаемая от ИИ, часто является крайне низкого качества и способна привести человека к духовной деградации.

Несмотря на запрет, раввины признают необходимость использования некоторых технологических инструментов в профессиональной деятельности. В связи с этим комитет разработал особую методику, позволяющую использовать отдельные функции ИИ под строгим контролем и без риска свободного диалога. Разрешенными считаются инструменты для создания изображений или других продуктов, где взаимодействие человека с системой не предполагает общения в свободной форме.

В заключение раввины подчеркивают важность новых ограничений: "Благодаря этим преградам, которые мы возводим для себя, Всевышний поможет нам удостоиться долгих лет жизни, душевного спокойствия, праведного заработка и увидеть праведные поколения, идущие путями предков", – говорится в постановлении.

