Раввины Гурского хасидизма запретили использовать искусственный интеллект
По сообщению сайта "Харедим10", Комитет по вопросам технологий при Гурском хасидском дворе выпустил серию постановлений, накладывающих строгий запрет на использование искусственного интеллекта. Хасидам отныне запрещено вести любые диалоги с чат-ботами и другими системами ИИ, будь то на компьютере, телефоне или любом ином устройстве. Особо подчеркивается, что этот запрет строже, чем ограничения на использование нефильтрованного интернета, и распространяется даже на получение услуг в автоматизированных системах поддержки клиентов, работающих на базе ИИ.
В документе, подписанном раввинами течения как в Израиле, так и за его пределами, искусственный интеллект назван "злым началом нашего поколения". В своем послании раввины объясняют причину тем, что многие люди "нашли себе нового, всегда доступного друга и полностью подсели на это пустое и поверхностное занятие – беседу с бездушной статуей". Помимо опасности праздного времяпрепровождения, подчеркивается, что информация, получаемая от ИИ, часто является крайне низкого качества и способна привести человека к духовной деградации.
Несмотря на запрет, раввины признают необходимость использования некоторых технологических инструментов в профессиональной деятельности. В связи с этим комитет разработал особую методику, позволяющую использовать отдельные функции ИИ под строгим контролем и без риска свободного диалога. Разрешенными считаются инструменты для создания изображений или других продуктов, где взаимодействие человека с системой не предполагает общения в свободной форме.
В заключение раввины подчеркивают важность новых ограничений: "Благодаря этим преградам, которые мы возводим для себя, Всевышний поможет нам удостоиться долгих лет жизни, душевного спокойствия, праведного заработка и увидеть праведные поколения, идущие путями предков", – говорится в постановлении.