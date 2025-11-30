Профессор Амир Хецрони своеобразно поздравил членов движения "Бней-Акива"

В филиалах молодежного религиозного движения "Бней-Акива" в Иудее и Самарии стало традицией показывать видеопоздравления от известных личностей, приуроченные ко дню провозглашения новых отрядов ("шабат иргун"). В этом году неожиданным автором поздравлений стал профессор Амир Хецрони – один из самых резких критиков поселенческого движения.

Несколько активистов "Бней-Акива", проявив самоиронию, специально обратились к Хецрони за поздравлениями. Тот согласился записать видео, пожелав адресатам скорейшего переезда, эвакуации и возвращения территорий палестинцам. В роликах он называл поселения украденными, а жителей – захватчиками и наследниками военных преступников, которые должны "вернуться за зеленую линию или оттуда, откуда приехали – в Марокко, Тунис, Алжир, а может быть, в Польшу".

СМИ отмечают, что целевая аудитория восприняла слова Хецрони с улыбкой. Аналогичным образом отреагировали и родители, отметив, что молодежь умеет спокойно относиться к политическим дискуссиям.