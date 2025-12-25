Время зажигания субботних свечей 26 декабря 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:03, 17:19

Тель-Авив – 16:18, 17:20

Хайфа – 16:10, 17:18

Беэр-Шева – 16:14, 17:22

Эйлат – 16:17, 17:24

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваигаш":

Йеуда обращается к Йосефу с мольбой отпустить Биньямина, предлагая себя в рабство вместо него. В ответ Йосеф, видя, насколько братья преданы друг другу, открывает им свою истинную личность. "Я – Йосеф!" – объявляет он. – "Жив ли еще мой отец?"

Братья, потрясенные и испытывающие стыд и раскаяние, слышат слова утешения от Йосефа. Он объясняет, что все случившееся было частью замысла Всевышнего, пославшего его в Египет ради спасения их семьи от голода. С радостной вестью братья возвращаются к Яакову в землю Кнаан. Яаков, собрав свою семью – всего семьдесят человек, отправляется в Египет. По дороге он получает от Всевышнего обетование: "Не бойся спуститься в Египет, ибо там Я сделаю тебя великим народом. Я спущусь с тобой и непременно подниму тебя оттуда вновь".

Яаков воссоединяется с Йосефом после 22 лет разлуки. Семья обосновывается в плодородной земле Гошен, которую дарует им фараон. Тем временем Йосеф управляет распределением запасов зерна и накапливает богатство для Египта в годы голода. Семья Яакова процветает на новой земле.