Сегодня – пост Гедалии

В четверг, 25 сентября 2025 года (3 тишрея 5786), еврейский народ соблюдает пост Гедалии – день траура, установленный в память об убийстве Гедалии, сына Ахикама, последнего наместника Иудеи, назначенного вавилонянами после разрушения Первого Храма. Его гибель положила конец надеждам на возрождение еврейской жизни в Земле Израиля и стала символом трагических последствий междоусобной вражды.

Пост Гедалии входит в число четырех постов, связанных с разрушением Храма (наряду с постами 10 тевета, 17 тамуза и 9 ава), и упомянут в книге пророка Захарии как "пост седьмого месяца". Пост начинается с рассвета и продолжается до выхода звезд. В течение всего дня запрещены еда и питье.

Времена поста в Израиле:

Иерусалим: начало – 05:14, окончание – 18:58

Тель-Авив: начало – 05:19, окончание – 19:00

Хайфа: начало – 05:17, окончание – 18:59

Беэр-Шева: начало – 05:19, окончание – 18:59

Эйлат: начало – 05:14, окончание – 18:58