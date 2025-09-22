Религиозный историк: согласно Торе, Рош а-Шана не является Днем суда

Религиозный историк и исследователь Моше Нахмани опубликовал серию постов, согласно которым Рош а-Шана, который сегодня в иудаизме считается Днем суда, изначально не имел такого значения. По его словам, идея о том, что именно в этот день Всевышний судит людей и определяет их судьбу на год вперед, является поздней концепцией, возникшей лишь через несколько поколений после эпохи Танаха.

Нахмани отмечает, что в Торе и во всём Танахе нет ни одного прямого упоминания о суде, связанном с Рош а-Шана. В Торе этот день назван днем трубления, и нигде не объясняется, почему именно он отмечается и в чём заключается его духовное содержание. Более того, сам термин "Рош а-Шана" в значении первого дня года отсутствует в Танахе. Единственный эпизод, где упоминается первый день месяца тишрей, находится в книге Нехемии: там народ собирается, слушает чтение Торы и получает указание радоваться и устраивать праздничные трапезы.

Ссылаясь на тексты Мишны и Талмуда, исследователь показывает, что даже среди мудрецов периода таннаев не было единого мнения о Рош а-Шана как о Дне суда. Такие выдающиеся законоучители, как рабби Йоси и рабби Натан, считали, что этот день не связан с судом. Лишь значительно позднее, в эпоху амореев, раввины начали искать подтверждения новой концепции и нашли намек в книге Иова, истолковав его как указание на ежедневное или постоянное судопроизводство над человеком.

По мнению Нахмани, в древности Рош а-Шана воспринимался прежде всего как день радости и обновления, посвященный памяти об Исходе и даровании Торы. Он напоминает и о вхождении народа Израиля в свою землю. Исследователь указывает, что псалом 81, который, согласно Талмуду, исполнялся левитами в Храме в этот день, говорит именно о радостном праздновании и благодарности за освобождение и союз с Богом, а вовсе не о страхе перед судом.

"Только по мере удаления от эпохи Танаха, – подчеркивает Нахмани, – Рош а-Шана стал восприниматься как "день трепета и суда". Но в своей изначальной сути это был день веселья и музыки, праздник народа, который получил Тору и землю".