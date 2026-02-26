x
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 18:58
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Традиции

Налог на сахар почти не повлиял на потребление сладких напитков среди ультраортодоксов

время публикации: 26 февраля 2026 г., 18:26
Налог на сахар почти не повлиял на потребление сладких напитков среди ультраортодоксов
Nati Shohat/Flash90

Исследование, проведенное под руководством профессора Шош Шахрабани, показало низкую эффективность налога на сахарные напитки среди ультраортодоксального населения. Согласно данным, введение акциза в 2022 году привело к заметному сокращению покупок лишь у 16% представителей этого сектора, тогда как 84% респондентов не изменили свои привычки или сделали это в незначительной степени. Для сравнения, в светском сегменте населения снижение потребления после введения налога достигло 24%.

Авторы исследования связывают такую низкую реакцию на фискальные меры с тем, что из-за ограниченного доступа к светским СМИ (телевидению, интернету и прессе) информация о вреде сахара и целях государственной политики почти не достигает целевой аудитории. Это демонстрируют и медицинские показатели: уровень диабета среди ультраортодоксов в возрасте 55-64 лет достигает 16% по сравнению с 12% среди остальных секторов еврейского населения Израиля.

Анализ социально-демографических данных показал, что наиболее уязвимыми группами внутри сектора являются мужчины, молодежь, выходцы из восточных общин, а также люди с низким доходом и большим количеством детей в семье. Треть респондентов (33,3%) заявили, что готовы покупать напитки "по любой цене", а еще 34,7% отказались бы от них только при подорожании более чем на 20%.

В качестве итоговой рекомендации профессор Шахрабани и ее коллеги призывают правительство вернуть налог, но на более высоком уровне (свыше 20%), сопровождая его информационными кампаниями в СМИ, ориентированных на ультраортодоксальный сектор. Эксперты настаивают на внедрении образовательных программ в ешивах и молодежных организациях сектора с привлечением авторитетных раввинов и лидеров общины.

