Налог на сахар почти не повлиял на потребление сладких напитков среди ультраортодоксов
Исследование, проведенное под руководством профессора Шош Шахрабани, показало низкую эффективность налога на сахарные напитки среди ультраортодоксального населения. Согласно данным, введение акциза в 2022 году привело к заметному сокращению покупок лишь у 16% представителей этого сектора, тогда как 84% респондентов не изменили свои привычки или сделали это в незначительной степени. Для сравнения, в светском сегменте населения снижение потребления после введения налога достигло 24%.
Авторы исследования связывают такую низкую реакцию на фискальные меры с тем, что из-за ограниченного доступа к светским СМИ (телевидению, интернету и прессе) информация о вреде сахара и целях государственной политики почти не достигает целевой аудитории. Это демонстрируют и медицинские показатели: уровень диабета среди ультраортодоксов в возрасте 55-64 лет достигает 16% по сравнению с 12% среди остальных секторов еврейского населения Израиля.
Анализ социально-демографических данных показал, что наиболее уязвимыми группами внутри сектора являются мужчины, молодежь, выходцы из восточных общин, а также люди с низким доходом и большим количеством детей в семье. Треть респондентов (33,3%) заявили, что готовы покупать напитки "по любой цене", а еще 34,7% отказались бы от них только при подорожании более чем на 20%.
В качестве итоговой рекомендации профессор Шахрабани и ее коллеги призывают правительство вернуть налог, но на более высоком уровне (свыше 20%), сопровождая его информационными кампаниями в СМИ, ориентированных на ультраортодоксальный сектор. Эксперты настаивают на внедрении образовательных программ в ешивах и молодежных организациях сектора с привлечением авторитетных раввинов и лидеров общины.