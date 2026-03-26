Время зажигания субботних свечей 27 марта 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:15, 19:32

Тель-Авив – 18:39, 19:34

Хайфа – 18:26, 19:34

Беэр-Шева – 18:38, 19:34

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Цав":

Глава "Цав" (в переводе "Прикажи") продолжает тему жертвоприношений, начатую в предыдущей главе, но на этот раз обращена непосредственно к Аарону и его сыновьям. Первая часть главы описывает ритуал "трумат а-дешен" – вынос пепла с жертвенника. Коэн должен был переодеваться в специальные одежды, чтобы вынести накопившуюся золу за пределы стана. Важнейшее предписание здесь – поддержание неугасимого огня на жертвеннике.

Далее детализируются правила для хлебного приношения, очистительной жертвы за грех и жертвы повинности . Указывается, какие части жертвы сжигаются на огне, а какие передаются коэнам в качестве платы за их службу. Особое внимание уделяется мирной жертве, которая приносится в знак благодарности или по обету. Тора четко определяет, какие части мирных жертв принадлежат Аарону и его потомкам. Это постановление закрепляет статус коэнов как служителей Всевышнего, которые получают содержание от общины.

Завершается глава описанием торжественной церемонии посвящения Аарона и его сыновей на служение. Моше омывает их водой, облачает в особые одежды и помазывает священным елеем Скинию и самих священников. Семь дней они должны были находиться у входа в Шатер Откровения, проходя процесс освящения, прежде чем они смогут приступить к самостоятельной службе от имени всего народа.