Главный ашкеназский раввин – о проверке помещений на квасное в дни войны

Главный ашкеназский раввин Израиля Калман Бер опубликовал инструкции к Песаху 2026 года с учетом военного времени. Особое внимание он уделил проверке владений на наличие квасного, которую проводят в канун праздника.

Проверка, известная как "бдикат-хамец", проводится в канун Песаха, вечером 14 нисана, сразу после появления звезд. Перед началом поиска произносится благословение, после которого запрещено отвлекаться на разговоры. Завершается процедура произнесением формулы, которая аннулирует и объявляет ничейным любой случайно оставшийся в доме хамец. Найденное квасное сжигается на следующее утро.

По мнению главного раввина, в убежищах, если в них хотя бы изредка заносили еду, проверка на наличие квасного обязательна. При этом в общественных местах эта ответственность ложится на муниципалитеты. Эвакуированные жители, чьи дома пустуют, обязаны провести проверку в ночь перед отъездом (без благословения) или назначить доверенное лицо для этого. Те же, кто арендует жилье на время праздника, должны провести полноценный поиск хамеца на новом месте.

Раввин также разъяснил, как вести себя, если сигнал тревоги прозвучал во время исполнения заповеди о проверке на квасное. Если сирена застала человека сразу после благословения, но до начала поиска, и он вынужден был заговорить или прерваться, после возвращения из убежища благословение нужно произнести заново. Однако, если проверка уже фактически началась, прерывание на поход в безопасную зону не требует повторного благословения – после отбоя тревоги следует просто продолжить поиск квасного с того места, где остановились.