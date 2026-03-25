Религиозная феминистка предупредила о последствиях расширения власти раввинатских судов

Бывший депутат Кнессета от партии "Кахоль-Лаван", религиозная феминистка и экс-председатель либерально-религиозного движения "Неэманей Тора ве-авода" Теила Фридман подвергла критике принятый Кнессетом закон о расширении полномочий раввинатских судов. Она назвала его шагом к созданию "государства в государстве" и угрозой для прав уязвимых слоев населения.

Утвержденный закон позволяет государственным раввинатским судам рассматривать гражданские и имущественные споры в качестве арбитров. По мнению Фридман, в отличие от частных религиозных судов, которые подконтрольны государственной светской системе в том, что касается соблюдения базовых прав человека, новый закон выводит государственные раввинатские суды из-под прямого надзора гражданских инстанций. Формально обращение в такой суд требует согласия обеих сторон, однако этот пункт Фридман считает юридической ловушкой.

Теила Фридман отмечает, что за якобы добровольным согласием той или иной стороны может скрываться механизм общинного и административного давления. Например, воспитательница в ультраортодоксальном детском саду может обнаружить в контракте пункт о том, что любые споры решаются только в раввинатском суде. "Вы скажете, что она согласилась добровольно, но была ли у нее альтернатива при приеме на работу?" – задается вопросом Фридман. Она также подчеркивает абсурдность ситуации, когда женщина вынуждена судиться в инстанции, где по определению нет и не может быть судей-женщин, и которая руководствуется законами, на формирование которых женщины не имеют влияния.

Фридман предостерегает, что даяны (религиозные судьи) часто связаны родственными или политическими узами с лидерами ультраортодоксальных общин. Это лишает рядового гражданина шанса на беспристрастное разбирательство в споре с сильными мира сего. "Этот закон – не просто техническая правка, это цементирование ультраортодоксальной автономии. У них уже есть своя система образования, свои стандарты безопасности и свои комитеты по цензуре связи. Теперь у них появилась и своя судебная система, решения которой имеют статус государственных. Это прямая угроза единству Израиля и защищенности каждого гражданина", – заявила Теила Фридман.

Ранее журналист телеканала i24 Авишай Гринцайг написал, что закон о расширении полномочий религиозных судов является всего лишь техническим расширением возможностей гражданской арбитражной системы. По мнению журналиста, закон, основанный на согласии сторон, не имеет ничего общего с принудительным навязыванием религиозных канонов всему населению. Он опроверг утверждение о том, что во всех раввинских судах заседают исключительно даяны-ультраортодоксы: по данным Гринцайга, есть десятки судей-религиозных сионистов.