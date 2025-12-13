Палестинские источники: все террористы, причастные к похищению Рана Гвили, ликвидированы

Палестинские источники в субботу, 13 декабря, заявили, что все террористы, которые были замешаны в похищении Рана Гвили, были ликвидированы в ходе атак Израиля, что затрудняет поиски места захоронения последнего из похищенных, чьи останки все еще не возвращены террористами.

Источники опровергли сообщения о том, что "Исламский джихад" отказывается сотрудничать с ХАМАСом для возвращения его останков. Наоборот, по словам источников, обе террористические организации координируют свои действия и активно сотрудничают.

При этом в интервью саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" источники заявили, что Ран Гвили удерживался ХАМАСом, а не "Исламским джихадом". Поиски останков велись боевиками обеих террористических организаций на трех или четырех объектах в районах Шуджаийя и Зайтун в восточной части города Газа.

Отметим, что представитель "Исламского джихада" Абу Хамза ранее заявил, что группировка передала всех находившихся в ее распоряжении заложников.

Напомним, что по условиям сделки ХАМАС был обязан вернуть всех заложников, живых и мертвых, в первую же неделю.