x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 10:19
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Палестинские источники: все террористы, причастные к похищению Рана Гвили, ликвидированы

Заложники
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 13 декабря 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 10:33
Палестинские источники: все террористы, причастные к похищению Рана Гвили, ликвидированы
Miriam Alster/FLASH90

Палестинские источники в субботу, 13 декабря, заявили, что все террористы, которые были замешаны в похищении Рана Гвили, были ликвидированы в ходе атак Израиля, что затрудняет поиски места захоронения последнего из похищенных, чьи останки все еще не возвращены террористами.

Источники опровергли сообщения о том, что "Исламский джихад" отказывается сотрудничать с ХАМАСом для возвращения его останков. Наоборот, по словам источников, обе террористические организации координируют свои действия и активно сотрудничают.

При этом в интервью саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" источники заявили, что Ран Гвили удерживался ХАМАСом, а не "Исламским джихадом". Поиски останков велись боевиками обеих террористических организаций на трех или четырех объектах в районах Шуджаийя и Зайтун в восточной части города Газа.

Отметим, что представитель "Исламского джихада" Абу Хамза ранее заявил, что группировка передала всех находившихся в ее распоряжении заложников.

Напомним, что по условиям сделки ХАМАС был обязан вернуть всех заложников, живых и мертвых, в первую же неделю.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 декабря 2025

12 канал ИТВ: появились зацепки по месту захоронения Рана Гвили
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

ХАМАС затягивает переход ко второму этапу соглашения и ставит невыполнимые условия