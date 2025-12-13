Невероятная четверть "Кливленда". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" одержал волевую победу над "Вашингтоном" 130:126.

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 126:130

Гости провели невероятную последнюю четверть 45:26. Донован Митчелл набрал 48 очков, 24 - в последней четверти.

Мемфис Гризлиз - Юта Джаз 126:130

Кейонте Джордж )Юта) установил личный рекорд результативности - 39 очков. Он же забросил 6 финальных очков своей команды.

За минуту до конца матча была ничья 126:126.

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 120:127

Лидер "воинов" Стефен Карри вернулся после пропуска 5 игр и набрал 39 очков.