Спорт

Невероятная четверть "Кливленда". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 декабря 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 14:11
Невероятная четверть "Кливленда". Результаты матчей НБА
AP Photo/John McDonnell

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" одержал волевую победу над "Вашингтоном" 130:126.

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 126:130

Гости провели невероятную последнюю четверть 45:26. Донован Митчелл набрал 48 очков, 24 - в последней четверти.

Мемфис Гризлиз - Юта Джаз 126:130

Кейонте Джордж )Юта) установил личный рекорд результативности - 39 очков. Он же забросил 6 финальных очков своей команды.

За минуту до конца матча была ничья 126:126.

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 120:127

Лидер "воинов" Стефен Карри вернулся после пропуска 5 игр и набрал 39 очков.

