Невероятная четверть "Кливленда". Результаты матчей НБА
время публикации: 13 декабря 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 14:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" одержал волевую победу над "Вашингтоном" 130:126.
Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 126:130
Гости провели невероятную последнюю четверть 45:26. Донован Митчелл набрал 48 очков, 24 - в последней четверти.
Мемфис Гризлиз - Юта Джаз 126:130
Кейонте Джордж )Юта) установил личный рекорд результативности - 39 очков. Он же забросил 6 финальных очков своей команды.
За минуту до конца матча была ничья 126:126.
Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 120:127
Лидер "воинов" Стефен Карри вернулся после пропуска 5 игр и набрал 39 очков.
