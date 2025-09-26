Время зажигания субботних свечей 26 сентября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:55, 19:08

Тель-Авив – 18:11, 19:09

Хайфа – 18:04, 19:09

Беэр-Шева – 18:04, 19:09

Эйлат – 18:03, 19:08

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Вайелех":

Глава начинается с прощальной речи Моше. Он сообщает народу, что ему уже 120 лет и он не сможет перейти через Иордан. Однако евреи не должны бояться: Всевышний Сам поведет их и уничтожит народы Ханаана. Йегошуа бин Нун станет их новым вождем, и народ должен укрепиться и довериться Б-гу, Который никогда не оставит их.

Затем Моше записывает Тору и передает ее священникам и старейшинам Израиля. Он также озвучивает заповедь: раз в семь лет, в год шмиты, во время праздника Суккот, весь народ – мужчины, женщины, дети и пришельцы – должен собираться и слушать чтение Торы, чтобы все учили и боялись Всевышнего.

После этого Всевышний обращается к Моше и говорит ему, что его дни близки к концу. Он призывает Моше и Йегошуа явиться в Шатер откровения. Там Всевышний возвещает, что после смерти Моше народ Израиля будет изменять Ему, последует за чужими богами и нарушит завет. Тогда Всевышний скроет Свой лик, и Израиль постигнут бедствия.

Чтобы это предательство не осталось без свидетельства, Всевышний повелевает Моше записать песнь – особое пророческое напоминание. Эта песнь будет свидетельством для народа Израиля и станет частью духовного наследия народа. Моше снова просит Йегошуа быть сильным и мужественным, ведь именно на нем теперь лежит ответственность вести народ в Землю обетованную.