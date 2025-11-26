Муниципалитет Иерусалима отменил финансирование ханукального концерта для мужчин

Муниципалитет Иерусалима принял решение отменить финансовую поддержку ханукального концерта в центре "Биньяней а-Ума", на котором выступит ультраортодоксальный певец Нафтали Кемпе. Поводом стала отмена женского сектора в зале с последующим решением провести мероприятие исключительно для мужчин.

Первоначально концерт планировался в формате разделения зала для мужчин и женщин. Однако в последние недели были опубликованы письма от известных раввинов литовского направления, в которых утверждалось, что даже раздельные музыкальные мероприятия для мужчин и женщин являются недопустимыми и "нарушают святость народа Израиля". Сам Нафтали Кемпе в личном обращении извинился перед женщинами и пояснил, что не хочет быть причиной споров в религиозной среде.

В муниципалитете Иерусалима подчеркнули, что решение о прекращении финансирования носит не только юридический, но и ценностный характер. По словам членов городского совета, общественные средства не будут направляться на мероприятия, в которых имеет место дискриминация по признаку пола, а женщины Иерусалима заслуживают равного участия в общественной и культурной жизни.