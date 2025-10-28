Моти Карпель: война пробудила еврейскую идентичность

Общественный деятель Моти Карпель в колонке в газете "Макор ришон" пишет, что одной из самых значительных последствий атаки ХАМАСа 7 октября и последующей войны стало пробуждение еврейской идентичности – как среди бывших заложников, так и среди остальных израильтян.

Так, бывший заложник Ром Бреславский рассказал, что именно ощущение своей принадлежности к еврейскому народу помогло ему выстоять. Мать другого освобожденного, Бара Куперштейна, рассказала, что ее сын, вернувшись из плена, стал ближе к вере и попросил себе цицит.

Во многих слоях израильского общества усилилось ощущение национальной и духовной принадлежности. Речь идет не о массовом возвращении к религии, а о глубоком внутреннем ощущении, что еврейская идентичность – источник смысла и единства. По мнению Карпеля, подобные процессы происходят и в еврейских общинах за пределами Израиля, где рост антисемитизма побуждает людей заново осознать и принять свою еврейскую принадлежность.

В завершение Карпель утверждает, что возвращение к еврейской идентичности может стать новой основой национального единства. Еврейство, по его словам, – это не только религия, но и народ, семья, язык, культура и историческая память. Все мы – евреи, религиозные и светские, правые и левые. Это единственный фундамент, на котором можно построить возрождение народа Израиля на Земле Израиля", – подытоживает он.

Мордехай (Моти) Карпель – религиозный мыслитель и правый политический активист, один из основателей движения "Еврейское лидерство" вместе с Моше Фейглиным. В молодости служил в элитном подразделении "Сайерет Эгоз" и участвовал в войне Судного дня. После армии изучал философию в Хайфском университете, а затем приблизился к религии и учился в сионистских ешивах "Махон Меир" и "Мерказ а-рав". В своих книгах Карпель призывает к обновлению израильского общества на духовной основе.