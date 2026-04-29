Суд приостановил продажу блокнота, принадлежащего раввину Куку

Мировой суд в Бейт-Шемеше в последний момент остановил продажу оригинального рукописного "Блокнота № 13" раввина Авраама-Ицхака Кука, которая должна была состояться в аукционном доме "Накдимон". Временный запрет был вынесен судьей Офиром Йехезкелем всего за несколько часов до завершения торгов после экстренного обращения института "Махон ха-Реция".

В обращении, поданном адвокатами Меиром Хеллером и Керен Абелло, институт заявил, что ценный манускрипт был изъят из его владения незаконно около 20 лет назад. Речь идет о тетради объемом в 374 плотно исписанные страницы, в которой задокументированы первые годы деятельности раввина Кука в Земле Израиля с 1904 года.а на продажу через сайт публичных торгов, однако после решения суда аукцион был отменён.

Суд запретил любые действия и передачу рукописи до окончательного разбирательства, назначенного на ближайшее время. В институте утверждают, что блокнот был передан им на хранение наследниками раввина Цви-Йегуды Кука (сына раввина Авраама-Ицхака Кука) для научной работы и после издания печатной версии в 2004 году хранился в иерусалимском офисе. Исчезновение оригинала стало известно лишь недавно, после появления объявления о его продаже. По словам заявителей, продавец не представил убедительных данных о цепочке владения документом.