СМИ: ЦАХАЛ готовится к массовому задержанию ультраортодоксов, вылетающих в Умань
время публикации: 23 августа 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 16:44
Ожидается, что более 40 тысяч израильтян отправятся в украинский город Умань на праздник Рош- а-Шана. Среди паломников – много молодых ультраортодоксов, подлежащих аресту за неявку на призывной пункт, сообщает N12-"Мако".
ЦАХАЛ готовится к масштабной операции по задержанию ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в армии, в аэропорту Бен-Гурион.
Тот, кто уклонялся от призыва менее 540 дней, будет отправлен на призывной пункт. Тот, кто не явился на призывный пункт в течение 540 дней, будет помещен в тюрьму.
Кроме того, ЦАХАЛ намерен задерживать прилетающих в Израиль ультраортодоксов, которые годами уклоняются от призыва.
