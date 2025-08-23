x
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
Израиль

СМИ: ЦАХАЛ готовится к массовому задержанию ультраортодоксов, вылетающих в Умань

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 23 августа 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 16:44
СМИ: ЦАХАЛ готовится к массовому задержанию ультраортодоксов, вылетающих в Умань
Yonatan Sindel/Flash90

Ожидается, что более 40 тысяч израильтян отправятся в украинский город Умань на праздник Рош- а-Шана. Среди паломников – много молодых ультраортодоксов, подлежащих аресту за неявку на призывной пункт, сообщает N12-"Мако".

ЦАХАЛ готовится к масштабной операции по задержанию ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в армии, в аэропорту Бен-Гурион.

Тот, кто уклонялся от призыва менее 540 дней, будет отправлен на призывной пункт. Тот, кто не явился на призывный пункт в течение 540 дней, будет помещен в тюрьму.

Кроме того, ЦАХАЛ намерен задерживать прилетающих в Израиль ультраортодоксов, которые годами уклоняются от призыва.

Израиль
