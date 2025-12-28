Арабские пользователи соцсетей выдали еврейский траурный обычай за призыв к насилию

В арабских аккаунтах соцсетей в последние дни активно распространяется видеоролик с участием раввина Арэле Арэля, главы ешивы "Мория". Видео, снятое около 15 лет назад возле Храмовой горы, сопровождается ложными и подстрекательскими утверждениями. На кадрах раввин надрывает свою рубашку вместе с детьми, в соответствии с обычаями траура по разрушению Храма. Однако в арабских публикациях утверждалось, что "еврейские поселенцы разорвали одежду перед атакой на палестинцев".

В сети X (бывший Twitter) этот пост набрал более 400 тысяч просмотров и вызвал широкий резонанс. Израильская арабистка Моран Таль прокомментировала публикацию, подчеркнув, что надрывание одежды – это традиционный еврейский обряд скорби по разрушению Храма, практикуемый вблизи Храмовой горы, и не имеет никакого отношения к насилию.

В комментарии сайту "Аруц Шева" раввин Арэль заявил, что речь идет о сознательной лжи. Он назвал происходящее абсурдным примером работы пропагандистской машины и отметил, что подобные фейки находят широкую аудиторию.

До Шестидневной войны, когда исторический центр Иерусалима находился под иорданской властью, существовала заповедь разрывать одежду при виде Старого города и Храмовой горы. Сегодня все ведущие галахические авторитеты считают, что при виде места, где стоял Храм, одежду следует разрывать и в наши дни, учитывая осквернение Храмовой горы и проявления враждебности, происходящие на ней.