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Бывшая заложница Карина Ариев установила мезузу

время публикации: 02 августа 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 13:38
Бывшая заложница Карина Ариев установила мезузу
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Бывшая заложница Карина Ариев установила мезузу
Arie Leib Abrams/Flash90

Бывшая заложница Карина Ариев, освобожденная из плена ХАМАС после 477 дней, установила мезузу в своей комнате, присоединившись к инициативе журналиста Яки Адамкера "Операция "Мезуза".

Проект Адамкера начался с обращения коллеги, журналиста Гая Мероза. Он попросил Адамкера помочь установить мезузу в новой квартире в Тель-Авиве, но выяснилось, что в стильном дизайнерском футляре не было пергаментного свитка с нужным текстом из Торы. Адамкер купил его, вложил в футляр, и их совместное видео собрало около миллиона просмотров.

После этого Яки Адамкер объявил о запуске "Операции "Мезуза", посвятив инициативу памяти своей покойной матери в первую годовщину ее смерти. К проекту присоединился раввин Давид Друк из организации "Кисуфим". Вместе с журналистом они ездят по стране, проверяют старые мезузы и бесплатно устанавливают новые.

Несмотря на помощь волонтеров, Адамкер старается лично участвовать в каждой поездке. По его словам, проект получил большой отклик и наглядно демонстрирует талмудический принцип "заповедь влечет за собой заповедь". В частности, журналист приводит историю семьи, в которой после установки мезузы сын захотел каждое утро надевать тфилин.

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