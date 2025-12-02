x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 19:24
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввин Цемах Мазуз: "Мы победили на семи фронтах только благодаря изучению Торы"

время публикации: 02 декабря 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 18:32
Раввин Цемах Мазуз: "Мы победили на семи фронтах только благодаря изучению Торы"
Ilay1948/Wikipedia

На фоне дискуссий вокруг представленной версии закона о призыве, глава ешивы "Кисэ Рахамим" раввин Цемах Мазуз в своем еженедельном уроке заявил, что победы Израиля в последней войне стали возможны исключительно благодаря силе Торы и тех, кто ее изучает.

"Сегодня приезжают со всего мира учиться, как маленькое государство сумело выдержать такую мощную войну. И ответ очень простой: только благодаря изучению Торы в Израиле. Сотни хедеров, десятки ешив, множество колелей. Тора защищает и спасает", – подчеркнул он.

Раввин Мазуз процитировал конфликт Яакова и Эсава, описанного в недельной главе Торы: "Есть пословица: "Победитель в войне – это побежденный"", имея в виду погибших солдат и потерянное имущество. Но в отношении нашего праотца Яакова сказано: "И пришел Яаков целым в город Шхем". Наши мудрецы объясняют: "Целым в Торе, целым телом и целым имуществом".

Раввин завершил урок словами благодарности Всевышнему за чудеса последних лет и призвал ценить силу Торы, которая, как написано в Талмуде, защищает и спасает.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 10 марта 2024

Историк Моше Нахмани: нет подтверждения тому, что Тора защищает еврейский народ