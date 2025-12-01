x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Традиции

Сатмарский ребе выразил обеспокоенность духовным состоянием ешиботников из США

время публикации: 01 декабря 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 18:00
Сатмарский ребе выразил обеспокоенность духовным состоянием ешиботников из США
Chaim Goldberg/Flash90

Сатмарский ребе раввин Аарон Тейтельбойм выразил обеспокоенность по поводу духовного состояния американских студентов ешив, обучающихся в Израиле. Свои впечатления он озвучил во время благотворительного мероприятия по сбору средств для учреждений Сатмарского хасидского двора, которое состоялось в Боро-Парке на исходе субботы.

В ходе мероприятия Ребе поделился наблюдениями, сделанными во время недавнего визита в Израиль, и подробно описал участникам ешиботников из США, которых видел на улицах Иерусалима: "Иногда в 9 утра, иногда в 10, 11 или позже. В шляпе или без, с мокрыми пейсами. Они просто бродят, не зная, чем заняться", – сказал ребе.

Сатмарский ребе отметил, что эти ешиботники не поднимаются духовно, а, наоборот, опускаются. Ребе обратился напрямую к родителям, присутствовавшим на сборе средств, чьи сыновья, учатся в Израиле. Он призвал их обратить внимание на то, как их дети проводят время на Святой Земле.

