Раввин Дов Лиор разрешил Итамару Бен-Гвиру посещать запретные зоны Храмовой горы

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил галахическое разрешение от своего духовного наставника, раввина Дова Лиора, посещать любые участки Храмовой горы, включая те зоны, вход в которые для обычных визитеров запрещен Галахой. Это решение было озвучено в ходе визита Бен-Гвира к раввину.

Храмовая гора разделена на несколько уровней святости. Поскольку сегодня все евреи считаются ритуально нечистыми от прикосновения к мертвым (и нет пепла красной телицы для совершения процедуры очищения), большинство ортодоксальных раввинов полностью запрещают восхождение на гору. Раввины, которые поддерживают посещение Храмовой горы, полагаются на археологические исследования, позволяющие определить границы внешнего двора, вход в который разрешен после погружения в микву.

Раввин Лиор пояснил, что для рядовых верующих по-прежнему действуют жесткие ограничения: подъем на гору разрешен только в определенные зоны после обязательного ритуального омовения, чтобы избежать нарушения религиозных запретов. Однако для Бен-Гвира сделано исключение из-за его государственного статуса. По мнению раввина, визиты министра во все части комплекса подпадают под категорию "кибуш" (завоевание), символизируя суверенитет Государства Израиль и еврейского народа над Храмовой горой.

При этом раввин Лиор призвал министра сохранять максимальную серьезность и почтение при посещении святынь, отметив, что демонстрация присутствия должна сопровождаться осознанием святости места, несмотря на расширенные полномочия.