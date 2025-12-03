Главный раввин Киева призвал Нетаниягу повлиять на Путина с целью защиты еврейских учреждений

Главный раввин Киева Йонатан Маркович направил письмо Биньямину Нетаниягу с просьбой использовать его близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить нанесение ущерба еврейским учреждениям и святым местам в результате действий армии РФ.

В своем обращении раввин Маркович указывает, что с начала полномасштабной войны в Украине фиксируются неоднократные случаи поражения синагог и других еврейских объектов. На прошлой неделе российская ракета поразила еврейское кладбище в Харькове, аналогичные инциденты имели место и на других еврейских кладбищах в течение всего периода конфликта.

Также, по словам раввина, в последние месяцы подверглись атакам ключевые синагоги: ракеты попадали в синагогу в Киеве и центральную синагогу в Херсоне, в результате чего был причинен значительный материальный ущерб. Год назад серьезно пострадала школа "Ор Авнер Хабад" в Киеве, и, как отмечается в письме, лишь по милости Всевышнего удалось избежать человеческих жертв.

"Повреждение еврейских учреждений стало тревожной тенденцией, и мы ожидаем, что премьер-министр Израиля встанет на нашу сторону. Культовые сооружения не являются ареной войны и должны быть исключены из зоны боевых действий", – подчеркнул главный раввин Киева в своем обращении.