Время зажигания субботних свечей 3 июля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:08, 20:30

Тель-Авив – 19:33, 20:33

Хайфа – 19:22, 20:35

Беэр-Шева – 19:30, 20:31

Эйлат – 19:26, 20:25

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На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Пинхас":

Пинхас, сын Элазара и внук Аарона, получает от Бога особую награду – "завет мира". Его ревностный поступок, остановивший эпидемию среди Израиля, рассматривается как защита народа и восстановление справедливости. Затем Бог повелевает начать действия против мидьянитян, которые склоняли евреев к идолопоклонству.

Далее проводится новый подсчет народа Израиля перед входом в Землю Обетованную: поколение, вышедшее из Египта, почти полностью исчезло, исполнив тем самым предсказание о том, что в землю войдут их дети. Исключение составляют лишь Иеошуа бин-Нун и Калев бен-Йефуне.

Особое место занимает история дочерей Цлофхада – Махлы, Ноа, Хоглы, Мильки и Тирцы. Они обращаются к Моше с просьбой предоставить им наследство отца, поскольку у него не было сыновей. Бог подтверждает справедливость их требования, и на основе этого устанавливаются законы наследования, которые становятся частью еврейского права.

Затем Бог сообщает Моше, что его жизнь подходит к концу и что он сможет увидеть Землю Израиля сверху, но не войдет в нее. Моше просит назначить достойного руководителя. Творец выбирает Иеошуа бин-Нуна, верного ученика Моше, который получает благословение и становится его преемником.