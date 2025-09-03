"Спрашивали, где молится отец": дискриминация при приеме сефардок в ультраортодоксальные семинары

Продолжает вестись дискуссия вокруг приема девушек-сефардок в ашкеназские ультраортодоксальные "семинары" (заведения для старшеклассниц). После обвинений со стороны сефардской партии ШАС в дискриминации по этническому признаку представители ашкеназской партии "Дегель а-Тора", являющейся частью блока "Яадут а-Тора", заявили, что речь идет не об отборе по происхождению, а о нехватке мест. По их словам, родители требуют конкретные заведения, даже если есть альтернативы, и именно это приводит к напряженной ситуации.

Ави Эрентрой, представитель "Дегель а-Тора" в мэрии Бейт-Шемеша, пояснил, что десятки девушек остались вне стен семинаров, однако отбор связан не с этническим происхождением, а с соответствием требованиям учебных заведений. Схожую позицию озвучил раввин Авраам Пинзель, руководитель семинаров в Бейтар-Илите. Он подчеркнул, что страдания девочек, оставшихся без места, реальны, но вина лежит не на директорах, а на отсутствии достаточного числа классов и зданий. По его словам, "селекция" чаще всего связана с уровнем семьи или академической подготовкой, а не с происхождением.

В то же время, в СМИ появились свидетельства об обратном. Девочки и их родители рассказали о случаях, когда их спрашивали о месте молитвы отца и о том, где учатся братья, в сефардских или ашкеназских ешивах. В других случаях семьи сообщали, что руководство семинаров требовало от них сменить фамилию на менее восточную.

Многие родители критикуют озвученные представителями "Дегель а-Тора" предложения открыть отдельные семинары для сефардок. По их мнению, это лишь закрепит дискриминацию и не решит проблемы. "Если школа живет за счет налогов, она должна быть доступна для всех, а не производить отбор по происхождению", – сказала одна из матерей.