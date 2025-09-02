Учебный год в школах Хабада в Украине начался под звуки сирен

По сообщению портала COL, в Украине, несмотря на продолжающуюся войну и ракетные обстрелы, 1 сентября открылся новый учебный год в принадлежащих движению Хабад школах сети "Ор Авнер". В Запорожье торжественный "первый звонок" был прерван воздушной тревогой. Руководители школ отметили, что в условиях войны именно еврейские учебные заведения становятся основой для сохранения общинной жизни и воспитания молодого поколения.

Учебный год начался на фоне непростой экономической ситуации. Для первоклассников по инициативе общины организовали раздачу школьных рюкзаков, чтобы поддержать семьи. В школах сети заранее обновили инструкции по безопасности, чтобы педагоги и дети знали, как действовать во время обстрелов.

На фоне постоянных атак продолжается подготовка к еврейским праздникам. В Киеве началось проведение ритуального забоя птицы и скота для обеспечения общин продуктами к праздникам. Хабадская гуманитарная организация JRNU готовит к распределению десятки тысяч праздничных наборов с медом, выпечкой, календарями и материалами о традициях. Одновременно будут раздавать и продукты первой необходимости для семей по всей стране.

"Мед символизирует сладкий новый год, а в условиях войны этот знак приобретает особое значение", – отметил раввин Симха Левенгарц из Киева. По его словам, несмотря на разрушения и постоянный страх, всё больше евреев приходят в общины и находят там поддержку и духовный дом.