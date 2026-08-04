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Традиции

В сети обсуждают видео с одетыми хасидами, купающимися в бассейне

время публикации: 04 августа 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 21:03
В сети обсуждают видео с одетыми хасидами, купающимися в бассейне
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В сети обсуждают видео с одетыми хасидами, купающимися в бассейне
Photo by Yossi Aloni/Flash90

В соцсетях обсуждается >видеоролик, запечатлевший, как сотни представителей карлинского хасидского двора погружаются в бассейн в полном традиционном черно-белом хасидском одеянии. В поисках объяснения этого комментаторы ссылаются на публикацию историка Исраэля Шапиро на портале "Кикар а-Шаббат".

Шапиро связал эту необычную практику с историей из Иерусалимского Талмуда. Согласно источнику, мудрец рабби Зеира вошел в реки Иордана прямо в одежде, чтобы его вещи пропитались водами Эрец-Исраэль в знак глубокой любви и уважения к ее святости. Как предполагается, некоторые хасиды придерживаются аналогичного обычая, чтобы буквально унести с собой влагу Страны Израиля на собственной одежде. При этом автор гипотезы подчеркивает, что это лишь его личное предположение, а не строгое галахическое предписание.

Карлинская хасидская династия, разделившаяся на две основные ветви – Карлин-Столин и Пинск-Карлин – возникла в середине XVIII века в предместье Пинска. Главной отличительной чертой карлинских хасидов является громкая эмоциональная молитва. В Израиле карлинские хасиды ведут общинную жизнь, придерживаясь дистанцирования от политики.

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