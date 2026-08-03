В хасидских общинах США ведется дискуссия о допустимости использования ИИ

Как сообщает ресурс Times of Israel, в хасидских общинах Нью-Йорка развернулась дискуссия о возможности использования ИИ для получения ответов на вопросы еврейского закона. Как отмечает д-р Рут Цурия из университета Сетон-Холл, религиозные сообщества редко полностью отвергают новые технологии, предпочитая адаптировать их к собственным ценностям. Тем не менее опасения, связанные с ИИ, усиливаются.

После появления ChatGPT в 2022 году Сквирский хасидизм запретил использование искусственного интеллекта, назвав его "окном в ересь". Однако по данным неформального опроса, проведенного Цурией в 2025 году, в США 94% респондентов-ультраортодоксов пользуются ИИ как минимум раз в неделю, а две трети обращаются к нему с галахическими вопросами.

Организации, фильтрующие интернет для ультраортодоксальных евреев, пытаются ограничить доступ к ИИ-сервисам. Так, в Уильямсбурге клиент попросил сотрудника Technology Awareness Group (TAG) Баруха Кахану удалить ИИ-помощника из WhatsApp на его телефоне. Кахана, уже десять лет помогающий делать устройства "кошерными", признался, что с такой просьбой столкнулся впервые.

Основатель TAG Нехемия Готлиб признал, что эффективно контролировать такие технологии пока не удается. Однако он воспринимает ситуацию как духовное испытание, посланное свыше. По его словам, новые вызовы – это сигнал Свыше, побуждающий верующих укреплять свою веру. Схожую позицию занимает и Барух Кахана: если американская судебная система не доверяет искусственному интеллекту вынесение решений, то тем более, по его мнению, нельзя доверять ему вопросы религии.

В то же время движение Хабад сделало ставку на новые технологии: в 2025 году его представители предложили профессору Моше Коппелю создать специализированного чат-бота, использующего еврейские религиозные источники. Так появился проект Rav Dicta, использующий раввинскую литературу для ответов на вопросы пользователей. Сам Коппель, возглавляющий некоммерческую организацию Dicta и участвовавший в создании правоконсервативного форума "Коэлет", говорит, что его цель – собрать в одной базе все значимые еврейские книги и сделать их доступными для поиска и изучения. При этом он подчеркивает, что Rav Dicta не должен заменять живого раввина и прежде всего предназначен для обучения.

Похожей позиции придерживается раввин Мордехай Лайтстоун, редактор социальных сетей Chabad.org. Комментируя ответ чат-бота на вопрос о том, почему хорошие люди страдают, он отметил, что система может дать повод для размышлений, но не понимает обстоятельств конкретного человека. По словам Лайтстоуна, прихожане обычно приходят к раввину с подобными вопросами в момент личных переживаний, поэтому универсальный ответ ИИ оказывается слишком общим. Он также скептически относится к разговорам о скорой замене духовных лидеров машинами: "Я не переживаю, что ChatGPT отнимет у меня работу. Он не живой. У него нет души. Он не понимает того, что говорит".