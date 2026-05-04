Раввин Залман Меламед сравнил смешанную боевую службу с поеданием трефного

Раввин Залман Меламед, глава ешивы "Бейт-Эль" и один из лидеров раввинов религиозного сионизма, выступил с критикой решения Верховного суда о допуске женщин к боевым должностям в бронетанковых войсках. В интервью сайту "Аруц Шева" он заявил, что смешанная служба в боевых подразделениях категорически запрещена с точки зрения Галахи. По словам раввина Меламеда, позиция всех раввинов религиозного сионизма едина: мужчины и женщины не могут находиться вместе в боевых частях. "Это запрещено так же, как трефная пища или нарушение субботы", – подчеркнул он.

Раввин отметил, что, несмотря на огромную важность армейской службы, особенно в период "заповеданной войны", она должна проходить в рамках Галахи. Он потребовал от Армии обороны Израиля найти такие решения, которые позволят религиозным солдатам служить в любых подразделениях, не попадая в ситуации смешанной службы.

В качестве выхода раввин Меламед предложил, чтобы девушки, физически пригодные к боевой службе без снижения предъявляемым к ним требований, служили в отдельных женских подразделениях. Кроме того, он провел четкую границу между штабными и тыловыми должностями (где, по его мнению, возможны послабления) и боевыми частями, где нет места совместной службе.

Раввин усомнился в оперативной необходимости интеграции женщин в боевые части, отметив, что в гражданской жизни женщины редко работают водителями грузовиков или на аналогичных физических работах. Он намекнул, что ЦАХАЛ делает "на шаг больше", чем требовал Верховный суд, и призвал сохранить существующее положение, при котором религиозные солдаты могут служить в боевых частях без нарушения заповедей. Глава ешивы выразил надежду, что в ближайшие дни между раввинами и командованием армии состоятся встречи для урегулирования кризиса.