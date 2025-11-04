x
04 ноября 2025
04 ноября 2025
04 ноября 2025
Традиции

Раввин Тамир Гранот: почетная докторская степень для Эйнав Ценгаукер – моральный крах

время публикации: 04 ноября 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 18:47
Rottenberg.ariel/Wikipedia

Раввин д-р Тамир Гранот подверг резкой критике решение Тель-Авивского университета присудить почетную докторскую степень Эйнав Ценгаукер – матери похищенного израильтянина Матана Ценгаукера – за ее общественную деятельность и борьбу за освобождение заложников.

Раввин процитировал жесткие высказывания Ценгаукер в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других политиков: "Вспоминая об убийстве Рабина, мы должны задуматься о демократии, о том, как можно и как нельзя говорить о лидерах. Можно ли понять мать, сражающуюся за сына? Конечно. Можно ли оправдать сказанное в момент горя? Да. Но нужно ли за это награждать? Нет. Вручение такой награды – моральный крах".

Раввин Гранот – отец капитана Амитая Гранота, офицера бригады "Гивати", погибшего от противотанковой ракеты "Хизбаллы" на границе с Ливаном во время войны "Железные мечи". Тамир Гранот – один из глав национально-религиозной ешивы "Орот Шауль" в Ранане, преподаватель и исследователь Холокоста, автор трудов по еврейской философии и Танаху. Учился в ешиве "Ар Эцион" и в Еврейском университете, где защитил докторскую диссертацию о возрождении хасидизма после Катастрофы.

