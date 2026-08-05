Сборные России и Беларуси не допущены на чемпионат мира по хоккею
время публикации: 05 августа 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 07:11
Сборные России и Беларуси не допущены на чемпионат мира по хоккею
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Сборные России и Беларуси отстранены о участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой.
Совет федерации рассмотрел допуск сборных России и Беларуси к чемпионатам мира.
Сборные России не будут допущены к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026-2027 годов.
В ноябре 2026 года совет рассмотрит вопрос об участии в чемпионате мира женской сборной России.
Решение принято из-за "сомнений касательно безопасности и спортивной честности".
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