Сборные России и Беларуси не допущены на чемпионат мира по хоккею

Сборные России и Беларуси отстранены о участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой.

Совет федерации рассмотрел допуск сборных России и Беларуси к чемпионатам мира.

Сборные России не будут допущены к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026-2027 годов.

В ноябре 2026 года совет рассмотрит вопрос об участии в чемпионате мира женской сборной России.

Решение принято из-за "сомнений касательно безопасности и спортивной честности".