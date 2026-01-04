Экс-учительница продвигает галахические стандарты скромности в мире моды

На сайте "Сругим" опубликовано интервью с Моран Эдри, которая за несколько лет сумела превратиться из работницы в сфере просвещения в одну из самых заметных фигур в мире израильской моды. При этом ключевым принципом ее работы остается приверженность галахическим правилам скромности.

Моран Эдри, выросшая в национально-религиозной семье в Ришон ле-Ционе, пришла в мир моды из-за личной потребности. Она многократно сталкивалась с нехваткой стильной и одновременно скромной одежды для торжеств и свадеб. Эдри проработала классным руководителем второго класса в системе специального образования и прошла стажировку. Она признается, что очень любила работать с детьми, но отчеты, таблицы и административные обязанности давались ей с большим трудом. Параллельно с учебой на педагогическом факультете она стала шить для себя, выкладывая фотографии нарядов в Instagram. Вскоре ее деятельность привлекла внимание широкой аудитории.

Сегодня Моран Эдри сотрудничает с известными израильскими звездами, включая Ноа Кирель и Натали Дадон, и участвует в показах мод. Она неизменно настаивает на скромности в дизайне, считая ее не ограничением, а источником элегантности и уникального стиля. По словам героини интервью, она стремится не к созданию модной империи, а к тому, чтобы скромная мода заняла достойное место на центральных подиумах Израиля.