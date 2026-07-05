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Телеведущая Дана Варон спровоцировала бурную дискуссию из-за высказываний о париках

время публикации: 05 июля 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 17:42
Телеведущая Дана Варон спровоцировала бурную дискуссию из-за высказываний о париках
Moshe Shai/Flash90

Ведущая 14-го телеканала Дана Варон спровоцировала активную сетевую дискуссию после своего выступления в подкасте, посвященном теме покрытия волос согласно Галахе. Варон, которая покрывает волосы париком, объяснила свою позицию с точки зрения Каббалы и хасидизма. По ее словам, женские волосы обладают мощной энергетикой, которая активизируется после замужества, и покрытие головы необходимо для того, чтобы "внешние нечистые силы" не могли питаться этой энергией.

Ведущая сослалась на авторитет Любавичского ребе, который считал парик предпочтительным по сравнению с платком способом покрывать волосы. Варон подчеркнула, что Ребе осознавал потребность женщины выглядеть красиво. Она также добавила, что волосы, из которых сделан парик, мертвы и не несут в себе живой энергии, а потому призвала критиков "не угрожать наказанием в аду" женщинам, выбравшим такой способ покрытия головы.

В то время как часть комментаторов поддержала позицию телеведущей, другие подвергли слова Варон критике. Оппоненты заявили, что Любавичский ребе давал разрешение на парики лишь как на вынужденный компромисс для женщин своего поколения, проживавших в диаспоре, и не одобрил бы современные реалистичные и привлекающие внимание модификации. Критики также указали, что нередко парики изготавливаются из волос женщин, которые приносят их в качестве дара в языческих храмах. Кроме того, немало галахических авторитетов выступают против париков, поскольку женщина должна быть красивой дома для мужа, а не на публике.

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