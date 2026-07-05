В Иерихоне задержан сторонник ХАМАСа, изъято оружие и подстрекательские материалы
время публикации: 05 июля 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 18:39
В ходе совместной операции полиции и ЦАХАЛа в Иерихоне был задержан подозреваемый в поддержке террористической организации ХАМАС. В его доме были изъяты винтовка винтовка М16, пневматический пистолет Airsoft и многочисленные рации.
Кроме того, над кроватью подозреваемого висел плакат с символикой ХАМАСа и фотографией Ахмада Хамидата, совершившего теракт в 2024 году и ликвидированного израильскими силами.
Операция была проведена на основании разведывательной информации, полученной подразделением по борьбе с преступностью полиции Иудеи и Самарии и ЦАХАЛом. Подозреваемый, житель Иерихона в возрасте около 50 лет, передан для допроса службам безопасности.
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