В Иерихоне задержан сторонник ХАМАСа, изъято оружие и подстрекательские материалы

В ходе совместной операции полиции и ЦАХАЛа в Иерихоне был задержан подозреваемый в поддержке террористической организации ХАМАС. В его доме были изъяты винтовка винтовка М16, пневматический пистолет Airsoft и многочисленные рации.

Кроме того, над кроватью подозреваемого висел плакат с символикой ХАМАСа и фотографией Ахмада Хамидата, совершившего теракт в 2024 году и ликвидированного израильскими силами.

Операция была проведена на основании разведывательной информации, полученной подразделением по борьбе с преступностью полиции Иудеи и Самарии и ЦАХАЛом. Подозреваемый, житель Иерихона в возрасте около 50 лет, передан для допроса службам безопасности.