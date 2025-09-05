Время зажигания субботних свечей 5 сентября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:22, 19:36

Тель-Авив – 18:38, 19:38

Хайфа – 18:32, 19:38

Беэр-Шева – 18:31, 19:37

Эйлат – 18:29, 19:34

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Ки теце":

В главе содержатся 74 из 613 заповедей Торы – больше, чем в любой другой главе. Среди них: закон о "красивой пленнице", правила наследования для первенца, закон о "восставшем сыне", повеление о погребении и уважении к телу усопшего, обязанность возвращать найденное, запрет забирать птенцов при матери, заповедь строить ограду вокруг крыши дома и запрет различных форм килаим – смешивания растений, животных и тканей.

Глава устанавливает судебные процедуры и наказания за прелюбодеяние, изнасилование или соблазнение незамужней девушки, а также за ложное обвинение мужа в неверности жены. Отдельным категориям запрещено вступать в брак с еврейским народом: мамзерам (рожденным от запрещённых связей), мужчинам-прозелитам из Моава и Аммона и их потомкам мужского пола, а также прозелитам из Эдома и Египта – до второго поколения.

В разделе приводятся законы о чистоте в военном лагере, запрет выдавать беглого раба, обязанность своевременно платить наёмному работнику и позволять людям и животным есть во время жатвы. Здесь же содержатся предписания об обращении с должником, запрет ростовщичества, законы о разводе (на основе которых выводятся многие законы о браке), наказание 39 ударами за нарушение запрета, а также заповеди о левиратном браке и халице ("разувании"), если брат умершего не желает жениться на его вдове.

Глава завершается повелением помнить злодеяния Амалека, совершённые против Израиля по пути из Египта.